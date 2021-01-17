Вопрос о введении "паспортов вакцинации" ЕС обсудит 21 января

Вопрос введения сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса станет темой внеочередной видеоконференции ЕС. Главы государств и правительств союза будут обсуждать этот вопрос 21 января.

Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, перед участниками встречи встанут два вопроса. Первый: "Согласны ли мы ввести такую сертификацию?" В случае получения положительного ответа возникает второй вопрос: "Когда это может быть "адаптировано?"

Вместе с тем Мишель отметил, что, если такого рода "паспорта вакцинации" будут введены слишком быстро, это может вызвать разочарование в Европе.

Глава Евросовета допустил, что путешествовать теперь можно будет только после получения прививки, однако заметил, что данная тема "чувствительна", поскольку может сложиться мнение, что вакцинация становится обязательной. "А во многих странах думают, что лучше, если вакцинация останется добровольной", – добавил Мишель.

Между тем правительство Словакии на внеочередном заседании 17 января приняло решение продлить жесткие социальные ограничения в республике из-за коронавируса до 7 февраля. Одновременно кабинет министров решил провести всеобщее тестирование жителей страны на наличие инфекции. Оно начнется 18-го и завершится 26 января. Затем повторное тестирование проведут в районах Словакии с наихудшей эпидемиологической ситуацией.

С 27 января жителям страны в возрасте от 15 до 65 лет будет необходимо иметь при себе справки об отрицательных тестах на коронавирус. Без них выход на улицу будет запрещен, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что крупные разработчики софта, Microsoft, Salesforce и Oracle, объединились в коалицию "Инициатива по проверке вакцинации" (VCI). Альянс, в котором также участвует американская некоммерческая клиника Mayo и ряд других компаний, направлен на создание электронных паспортов вакцинации для людей, привившихся от коронавирусной инфекции.