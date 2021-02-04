ЕС не считает вакцинацию надежным параметром для въезда

Вакцинация от коронавируса не может быть достаточным основанием для въезда в страны Евросоюза. Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он пояснил, что в свете рисков, которые создают новые штаммы ковида, лидеры ЕС признали необходимость дальнейшего пересмотра критериев, а также введения дополнительных мер предосторожности для необходимых поездок. "На данный момент вакцинация не считается достаточно надежным параметром", – сказал Боррель в интервью "Интерфаксу".

Также он подчеркнул, что пока невозможно спрогнозировать, когда страны-члены Евросоюза решат открыть внешние границы для необязательных поездок. Для этого необходимы дополнительные обсуждения. Он выразил надежду на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ.

4 февраля Боррель прибывает в Москву с первым рабочим визитом.