Посол ЕС в России: вакцинация от COVID-19 пока не является условием для выдачи шенгенских виз

Вакцинация от COVID-19 пока не является условием для выдачи шенгенских виз, заявил посол ЕС в РФ. Португалия является страной-председателем в руководящих органах ЕС всю первую половину 2021 года, поэтому посол этой страны в России Паулу Визеу Пинейру считается одновременно и послом Европейского союза.

По словам посла, несмотря на актуальность вопроса, его лучше переадресовать Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), где сейчас обсуждается взаимное признание сертификатов о прививках.

Дипломат отметил, что дискуссии о взаимном признании сертификатов о вакцинации для обеспечения свободы передвижения внутри ЕС пока ни к чему конкретному не привели, передает ТАСС.

Как заявил Пинейру в ходе брифинга, в настоящее время ведутся определенные консультации между Центром им. Гамалеи, выпускающим вакцину "Спутник V", и властями ЕС, в частности Европейским агентством по лекарственным препаратам.

"Обществу нужны вакцины, которые надлежащим образом испытаны, и мы не руководствуемся геополитическими соображениями в отношении таких вакцин", – продолжил посол.

По его словам, кроме Pfizer или AstraZeneca в ЕС будут приветствоваться любые надежные и безопасные вакцины, которые пройдут процесс регистрации, включая препараты из РФ, Китая и других стран.

Визеу Пинейру напомнил также о международной инициативе COVAX, которая нацелена обеспечение вакциной наиболее бедных стран.

Он выразил уверенность в том, что Россия, Китай и США могли бы оказать существенную помощь усилиям в рамках COVAX.

Между тем, 59 процентов россиян высказались против введения COVID-паспортов. Как показал опрос, граждане считают идею властей дискриминационной.

Респонденты заявили, что информация о наличии антител относится к врачебной тайне.

Согласны с инициативой введения таких паспортов лишь 12 процентов опрошенных.