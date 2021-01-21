В ЮАР обнаружен устойчивый к антителам штамм коронавируса

В мире появляются все новые мутации коронавируса. Еще один штамм выявили в ЮАР. Там (и не только там) уже забили тревогу. По словам ученых, этот штамм умеет обходить действие антител, и оттого намного опаснее.

В ЮАР стремительно растет количество заражений коронавирусом. За последние месяцы ежедневная выявляемость инфицированных увеличилась почти втрое, в критическом состоянии в больницы чаще попадают молодые. В стране обнаружен новый штамм COVID-19 – мутировавший вирус, более агрессивный и заразный.

"Был обнаружен совершенно другой вариант коронавируса с различными мутациями. Выяснилось, что этот вариант на 50-60 процентов более заразен, поэтому мы бьем тревогу", – сообщил директор медицинской лаборатории Тулио де Оливьера.

Этот штамм ученые уже называют более опасным, чем тот, что сейчас разгуливает в Великобритании. Вирус эволюционирует, он стал устойчив к антителам. Это свойство увеличивает шансы повторного заражения.

"У трех основных мутаций в том штамме, который обнаружен в ЮАР, сформировалась вирусная устойчивость. Другими словами, если у человека был коронавирус и выработались антитела, эти мутации могут ускользнуть от антител, – пояснил главный эпидемиолог ЮАР Салим Абдул Карим. – Как следствие мы можем увидеть больше заражений. Также предстоит изучить вопрос, касается ли это антител, выработанных в процессе вакцинации".

Южноафриканский вид коронавируса уже зафиксирован в Дании и Франции, а также в Японии и США. Страны прекращают авиасообщение с Кейптауном и другими городами ЮАР. Ученые в свою очередь исследуют устойчивость существующих вакцин к новой мутации вируса.

Исследователи Рокфеллеровского университета в Нью Йорке взяли образцы крови у 20 человек, получивших вакцину компаний Moderna и Pfizer, и проверили их антитела на устойчивость против вирусных мутаций, возникших в Южной Африке, Великобритании и Бразилии. У некоторых активность работы антител была в 1-3 раза меньше.

Врачи заявляют: мутация инфекции – процесс естественный. Чем больше вирусы циркулируют, тем больше они могут изменяться. Вирус приспосабливается к внешним условиям. Новые штаммы COVID-19 в мире только изучаются медиками. Врачи рекомендуют соблюдать меры предосторожности даже тем, кто коронавирусом уже переболел.

"Данные свидетельствуют о том, что пациент был заражен SARS-CoV-2 в двух отдельных случаях генетически отличным вирусом. Таким образом, предыдущее воздействие SARS-CoV-2 может не гарантировать полного иммунитета во всех случаях, – пишет авторитетное медицинское издание Lancet. – Все люди, независимо от того, был ли ранее диагностирован COVID-19 или нет, должны принимать одинаковые меры предосторожности, чтобы избежать заражения SARS-CoV-2".

В России новый мутировавший южноафриканский штамм коронавируса еще не зафиксирован. Однако его исходный код уже внесли в базу тест-систем страны для проверки инфицированных.

"В настоящий момент констатирован факт, что есть бразильская мутация, японская, британская, есть африканская мутация. Но мы должны быть с вами спокойны, потому что в Роспотребнадзоре разработана матрица тест-систем, которая позволяет выделять любые мутации, – отметил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. – И 111 лаборатория Роспотребнадзора проводит плановый скрининг не только тех, кто возвращается из-за границы, но и тех, кто обращается по поводу подозрения на коронавирусную инфекцию".

По заявлению российских вирусологов, антигенная структура вируса не изменилась. Это означает, что вакцины против этих вариантов COVID-19 будут эффективны. И хотя среди заболевших вакцинированных еще не было, устойчивость штамма еще изучают.