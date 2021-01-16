Цифровой тоталитаризм и цензура: Медведев об информационной войне против Трампа

Оголтелой цензурой и призраком цифрового тоталитаризма назвал блокировку аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, социальные сети развязали против Трампа информационную войну без правил.

Устаревшая американская система выборов до предела обострила важнейший вопрос, пишет Медведев в статье, опубликованной в рубрике "Мнение" на сайте ТАСС: беспрецедентную роль, которую играют в публичной политике социальные сети и новые медиа – а соответственно, и частных IT-компаний, которым принадлежат такие ресурсы.

Традиционные СМИ США, деятельность которых регулируется законами и подпадает под Первую поправку к американской Конституции, в ходе предвыборной кампании обычно официально занимали позицию того или иного кандидата, напоминает Медведев, однако полагали необходимым транслировать и высказывания его оппонента. Однако социальные сети находятся вне специального регулирования и работают на основе пользовательских соглашений, что и дало им возможность начать информационную войну против Трампа.

Сначала были маркированы как неблагонадежный контент, а затем и вовсе скрыты для чтения сообщения Трампа в "Твиттере". Позже итогом событий в Капитолии стала беспрецедентная и бессрочная блокировке аккаунтов Трампа во всех соцсетях, где общее число его подписчиков составляет порядка 200 миллионов человек. Вслед за действующим президентом блокируют и десятки тысяч его сторонников на самых разных платформах.

"Для Америки, да и для всего мира, подобная корпоративная цензура на подобном уровне – явление действительно экстраординарное", – пишет Медведев.

Таким образом, некие "высшие судьи" решили, что могут по своей воле, по известным только им правилам, а по сути, из-за своих политических пристрастий лишить возможности президента страны общаться с многомиллионной аудиторией. Почувствовав вкус к власти, несколько технологических корпораций в Калифорнии "позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений", отмечает зампред Совбеза РФ.

Навязывая свою позицию огромному количеству людей и лишая их возможности выбора, IT-гиганты оставили за бортом 75 миллионов избирателей, голосовавших за Трампа, и сотни миллионов его подписчиков. И даже если Трамп навсегда уйдет из политики, а IT-гиганты сотрут его цифровой след, останется чудовищный раскол в умах.

"И это тоже проблема, которая порождена устарелой американской избирательной системой. Но она заставит правительства разных стран предпринимать усилия, чтобы не допустить подобного в этих государствах", – отмечает Медведев.

Тем временем "Фейсбук" и "Инстаграм" разблокировали личные учетные записи Дональда Трампа, замороженные на фоне протестов в Вашингтоне. Аккаунты действующего президента вновь доступны для просмотра, но неизвестно, может ли Трамп публиковать новые посты. Действие учетной записи Дональда Трампа в "Твиттере" по-прежнему приостановлено.