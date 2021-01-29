Медведев указал на двойные стандарты зарубежных соцсетей

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу того, что его аккаунт в Twitter пометили как государственный. По его словам, эта маркировка связана с непростыми международными отношениями.

Медведев отметил, что не регистрировался в Twitter как государственное лицо, и аккаунт не связан с его прямой деятельностью.

"Но они (администрация соцсети – ред.) так посчитали правильным сделать", – констатировал Медведев.

По его словам, американские соцсети маркируют аккаунты из "стран, с которыми не очень простые отношения".

"А в отношении собственных политиков они такого не сделали", – цитирует Медведева ТАСС.

По мнению политика, на чью страницу в Twitter подписаны порядка 4,6 миллиона человек, высказался за введение четких правил, регулирующих ограничение пользовательской активности в соцсетях. Если этого не сделать, возникнет "серьезное напряжение", считает Медведев. По его словам, "сложные и тревожащие тенденции" наблюдаются уже сейчас.

Медведев уверен: никому не хочется, чтобы их "отрезали от социальных сетей" по политическим причинам или чтобы "ими манипулировали представители крупных корпораций". Тем не менее, это происходит, заключил он.

Ранее Facebook и Twitter заблокировали аккаунты владельца компании "Конкорд" бизнесмена Евгения Пригожина. Предприниматель полагает, что это связано с одной из его последних записей, в которой он высказался по поводу решения нового американского президента Джозефа Байдена.