Медведев оценил перспективы появления автономного интернета

Россия имеет технические возможности, чтобы обеспечить автономную работу российского сегмента интернета, но доводить до таких крайностей никому не хотелось бы. Так считает заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, это лишь запасной план на тот случай, если Россию отрежут от глобальной сети. Ключевые права на управление интернетом находятся в США. Так что "если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти". В качестве примера он напомнил о постоянных разговорах об отключении России от системы SWIFT.



Медведев пояснил, что закон о Рунете был принят для того, чтобы им можно было управлять автономно, поскольку на интернет сейчас завязано государственное управление и огромное количество социальных функций.

"Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу", – подчеркнул он в интервью российским СМИ.

Вместе тем он отметил, что это создаст большие проблемы, так как для того, чтобы наладить автономную работу, понадобится определенное время. Пока он не видит признаков крайнего развития ситуации. Это невыгодно, в том числе, и западным странам, которые используют интернет, чтобы доносить собственную позицию.

Медведев напомнил об опыте Китая, где мировые соцсети заменены китайскими, у которых огромное количество пользователей, и они "абсолютно легко это переживают" и общаются.