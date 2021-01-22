Российские власти провели семинар "Цифровая трансформация"

На базе Сбербанка сегодня демонстрировали новинки в сфере IT-технологий и обсуждали глобальные вопросы регулирования цифровой экономики в стране на законодательном уровне.

"Несомненно одно: нам надо создать условия для того, чтобы технологии развивались, чтобы создавались наши технологии, наш продукт. Где-то 200 лет назад появилась крылатая фраза "владеешь информацией – владеешь миром", сегодня это так же актуально, но более актуально владение технологиями: владеешь технологиями – владеешь миром", – отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ.

Тренд 21 века – нули и единицы. Цифровой прогресс уже стал одним из основных критериев конкуренции в мире. Технологии плотно вошли в повседневную жизнь каждого человека. Электронные кошельки, банковские платежи, покупки в один клик. При этом новые возможности несут и соответствующие риски. Мошенничество – головная боль в сети интернет.

"Сейчас мы обсуждали вопросы кибербезопасности. Конечно, с развитием цифровых технологий, искусственного интеллекта эти вопросы выходят на первый план, нам необходимо будет принять целый ряд законов, которые обеспечивали бы сохранность персональных данных, это важнейший вопрос при развитии цифровых технологий", – заявил Александр Жуков, первый заместитель председателя Государственной думы РФ.

Обеспечить кибербезопасность – важнейшая нормативно-правовая задача. Сейчас в стране уже действует ряд федеральных законов в сфере информационной безопасности, в том числе по внедрению искусственного интеллекта. На рассмотрении находится и ряд других инициатив по части использования цифровой валюты и защите персональных данных.

"Россия входит в число основных IT-держав, но наши сегодняшние показатели по сравнению с теми, что демонстрирует Запад и Восток, в первую очередь Китай, конечно, более чем скромны. И это для нас серьёзный вызов и повод не почивать на лаврах, которых, собственно, и нет, а сигнал к тому, что нам нужно работать намного быстрее", – считает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Ведь в условиях быстрорастущего рынка цифровых технологий новые реалии требуют своевременной адаптации законодательства.

"Например опыт COVID-19 показал, что мы фактически вдогонку принимали закон, разрешивший продажу лекарств через интернет доставкой непосредственно гражданам, и приняли его в ограниченном масштабе. Так, до сих пор не разрешена рецептурная продажа лекарств через интернет", – считает первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Информационная политика и возможности IT-гигантов – тема отдельной дискуссии, в которой участвует буквально весь мир. На что способны социальные сети и какие имеют реальные возможности – показали американские выборы. Двойные стандарты, цензура, подмена понятий. Для демократии и свободы слова, не нашлось места.

"Сейчас в Америке вы наблюдали ужасную картину. Человек, которого звали или зовут Трамп, президент США – ядерный чемоданчик, казалось, может начать ядерную войну, но оказалось, не может выступить по своим социальным сетям. Государство не может позволить создавать монополию, которая будет заниматься всем на свете, от торговли лекарствами до суперкомпьютеров управления", – заявил Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ.

Финансовая сфера – флагман цифровой экономики, которая тоже активно развивается, уже весной на отечественном рынке может появиться первая криптовалюта. Сбербанк анонсировал запуск сберкоинов. Специалисты подали заявку на регистрацию.

"И при этом нам еще надо сделать очень много для того, чтобы появились технологии, позволяющие уйти от бумажного документооборота, технологии, позволяющие активно использовать беспилотный транспорт", – уверен глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Ранее уже были приняты поправки, которые позволяют дистанционно получать различные государственные и муниципальные медицинские образовательные услуги, однако это только начало.

"Нам нужно развивать все это, чтобы главный специалист был айтишник-инженер, чтобы быстрее догнать, где мы отстали, а где-то даже уйти вперед", – полагает Владимир Жириновский.

Перспективы цифровой трансформации и ее регулирования парламентарии планируют проработать в ходе весенней сессии.