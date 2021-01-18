Дуров о США: Telegram заблокировал сотни призывов к насилию

Российский предприниматель и программист Павел Дуров прокомментировал политические события, которые происходят в США. Он отметил, что последние две недели мир с беспокойством следит за этим, как и руководство Telegram.

Дуров обратил внимание на то, что мессенджер приветствует мирные дебаты и протесты. При этом условия использования Telegram запрещают распространять публичные призывы к насилию. Это правило применяется по отношению ко всем странам мира.

Павел Дуров рассказал, что с начала января текущего года команда Telegram начала пресекать каналы США, пропагандирующие насилие. Лишь на прошлой неделе модераторы заблокировали и отключили сотни публичных призывов подобного плана. Такой контент, по предварительной оценке, мог охватить десятки тысяч подписчиков.

Программист подчеркнул, что модераторы Telegram будут и дальше блокировать посты такого характера.

6 января сторонники Дональда Трампа атаковали Капитолий. В результате беспорядков погибли пять человек.