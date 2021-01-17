Из-за Трампа могут случиться пробелы в истории

В отношении закона, регламентирующего правила хранения документов, действующий президент Дональд Трамп проявлял некоторую беспечность. Он рвал бумаги, выбрасывал, сотрудники Белого дома их искали и скрепляли, но восстановить все было невозможно.

В связи с чем в истории президентства Трампа, возможно, останутся пробелы.

Так, Трамп конфисковал записи переводчика, присутствовавшего на встрече в российским лидером Владимиром Путиным в 2017 году. Кроме того, его сотрудники пользовались мессенджерами, личными почтами, несмотря на просьбы отказаться от этой сомнительной практики.

Закон указывает, что президент не может уничтожать документацию, не консультируясь с архивистом и не уведомляя конгресс. Однако рекомендациям глава государства вправе не следовать, так что Трампу эта норма ничем не грозит.