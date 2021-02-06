Павел Дуров сообщил о блокировке проблемных Telegram-каналов

Один из создателей Telegram обратился на своей странице к пользователям мессенджера с просьбой исключить из каналов записи, призывающие к насилию и содержащие личные данные граждан.

Дуров сообщил, что за последние недели уже было заблокировано несколько каналов, на которых выкладывались в публичный доступ телефоны и адреса участников протестов в России. В то же время появились каналы, где публиковались домашние адреса и телефоны судей, прокуроров, правоохранителей и журналистов. В комментариях к таким записям часто звучали откровенные призывы к насилию, что противоречит правилам Telegram.