РКН отреагировал на распространение персональных данных в Telegram

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) потребовала от компании Telegram Group Inc прекратить публикацию персональных данных граждан России в мессенджере Telegram.

Как сообщили в Роскомнадзоре в субботу, распространение таких сведений противоречит российскому закону "О персональных данных" и политике конфиденциальности компании Telegram Group Inc.

В Роскомнадзоре предупредили, что открытый доступ к персональным данным некоторых лиц угрожает их безопасности. В Роскомнадзор на нарушения со стороны Telegram пожаловались граждане России, чьи данные были обнародованы без их согласия.

Ранее газета "Коммерсантъ" опубликовала информацию, что в одном из каналов Telegram публикуют персональные данные сотрудников полиции и Росгвардии. Канал был создан после разгона акций сторонников Алексея Навального 23 января этого года.

Для деанонимизации силовиков владельцы канала используют программы для распознавания лиц по фотографии и уже утекшие в Интернет базы данных. В Госдуме происходящее расценили как угрозу для правоохранителей и их родственников.