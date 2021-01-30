В ЕР прокомментировали историю с личными данными в Telegram

Телеграм-каналы, в которых публикуются личные данные сотрудников правоохранительных органов, должны блокироваться мессенджером, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Ранее появились сообщения о том, что данные сотрудников полиции и Росгвардии, работавших на незаконных митингах 23 января, размещены в нескольких телеграм-каналах. Роскомнадзор предостерег от таких публикаций, напомнив об ответственности за разглашение персональных данных.

Это прямое нарушение законов Российской Федерации и попытка внести дестабилизацию в ситуацию, напомнил депутат и добавил, что считает безнравственным подвергать опасности членов семей работников правоохранительных органов. Впрочем, Шхагошев считает, что запугать этим никого не удастся. Он сослался на пример блокировок публикаций и аккаунтов, включая действующего на тот момент президента США, в "Фейсбуке".

Шхагошев уверил, что Госдума будет делать все от нее зависящее для защиты законных прав сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.