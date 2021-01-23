"Зеленые" планы Байдена

Сразу после инаугурации Джо Байден намерен вернуть Соединенные Штаты в Парижское соглашение по климату. Кроме этого, одним из первых шагов 46-го американского президента станет отмена разрешения на строительство трансграничного нефтепровода "Кейстоун XL". В общем, за экологию Байден готов взяться решительно.

Прежде чем непосредственно перейти к экологической повестке Джо Байдена, хочется отметить тот факт, что на нашей планете все ярче проявляются последствия глобального потепления. Прямо сейчас ученые с тревогой анализируют последние данные о состоянии ледяного щита Гренландии. Ранее предполагалось, что местные ледники в год теряют 200-300 млн тонн массы, и уже эта цифра впечатляет, но оказывается, она может быть существенно занижена. Как выяснилось, под воздействием талой воды с поверхности лед гораздо быстрее разрушается изнутри.

Вообще с погодой в январе творится что-то странное. Чего только стоят 10-сантиметровые сугробы на пляжах Крыма. Снегом на днях припорошило даже Сахару. Все эти аномалии объясняются изменениями климата.

Формально решение США выйти из Парижского соглашения вступило в силу совсем недавно – 4 ноября. А запущен процесс был в 2017-м. Трамп тогда раскритиковал "излишние ограничения", которые якобы накладывает на американскую промышленность новый договор. По факту же каждая страна была и остается вольна сама устанавливать себе цели по сокращению и нейтрализации вредных выбросов. Причем, никаких штрафов за неисполнение этих добровольных обязательств не предусмотрено.

В общем, решение Трампа стало пощечиной всему миру. Особенно учитывая, что Соединенные Штаты наряду с Китаем являются самыми крупными эмитентами CО2. За 2019 год они выбросили в атмосферу свыше 5 млрд тонн углекислого газа.

Двигаться дальше без Америки было бы крайне сложно. Тем более, уже сейчас понятно, что национальным вкладам не хватает амбициозности. Чтобы сдержать рост глобальной температуры в оговоренных пределах, человечеству следует сократить эмиссию парниковых газов еще как минимум втрое.

Интересно, что экологическая программа Джо Байдена предусматривает не только возвращение к парижским договоренностям. Новый хозяин овального кабинета в ходе предвыборных дебатов обещал запретить добычу газа методом гидроразрыва пласта на новых месторождениях, инвестировать немыслимые 2 триллиона долларов в "зеленую" энергетику, вывести США в лидеры на рынке электромобилей, ну и, наконец, к 2050-му добиться нулевых выбросов. Словом, полная противоположность Трампа.

Однако вряд ли стоит рассчитывать на быструю реализацию всех замыслов нового президента-демократа. Более того, многие из экологических пунктов программы Байдена вызовут закономерное недовольство со стороны энергетических компаний, крупных промышленных предприятий и их сотрудников. Все это впоследствии может привести к еще большему расколу в американском обществе.