Первые указы Джо Байдена останавливают все проекты Трампа

Как страшный сон, Соединенные Штаты должны забыть четырехлетие нахождения Дональда Трампа в Белом доме. На это, как отметил в эфире программы "60 минут" политический обозреватель программы "Вести" Александр Христенко, были направлены и первые указы Джо Байдена в роли 46 президента США.

Среди 15 президентских распоряжений: остановка строительства стены на границе с Мексикой, отмена решения о выходе из Всемирной организации здравоохранения, возвращают США в парижский клуб соглашения о климате и аннулирование запрета на въезд в страну граждан из некоторых мусульманских стран.

Как сообщил Александр Христенко, пока не принято решения по иранской ядерной сделке и о продлении договора СНВ-3 с Россией.

Клинтон, Буш-младший и Обама – три предшественника Джо Байдена в Белом доме, заявили во время праздничных мероприятий, что Америка "возвратилась к нормальности". Пока, как отметил обозреватель "Вестей", не очень понятно, что под этим понимается. Судя по инаугурации, Джо Байден будет первым президентом, который во вступительной речи обозначил войну с политическим экстремизмом своим приоритетом.

Среди сторонников республиканцев сразу возник вопрос: насколько широко новая администрация будет толковать это понятие. "Сторонники Трампа, республиканцы, консерваторы опасаются, что в политические экстремисты будут записаны миллионы американцев, которые не согласны с либеральной повесткой, предложенной лагерем демократов", – сообщил Александр Христенко.