Байден отменил строительство "Стены Трампа"

Новый президент США продолжает отменять указы, введенные предшественником. Так, он отменил строительство "Стены Трампа", из-за споров о финансировании которой в декабре 2018 – январе 2019 года случился самый долгий шатдаун федерального правительства в истории страны.

Трамп собирался построить стену длиной в 800 километров. 727 километров уже построены, и Байден заявил, что сносить их не будут. Он также отменил режим ЧС на границе с Мексикой, передает РИА Новости.

Также Байден отменил ограничения на въезд в США для граждан Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака. Этот запрет был введен Трампом в 2017 году и также породил множество споров, в том числе судебных.

Ранее Джо Байден вернул США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, а также приостановил постройку канадско-американского трубопровода Keystone XL.