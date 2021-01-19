Трамп ослабил ограничения по въезду в США

Соединенные Штаты отменили ограничения на въезд из стран Шенгенского соглашения, Великобритании, Ирландии и Бразилии. Распоряжение касается не граждан указанных стран, а тех американцев, которые посетили их в последние две недели. Данное решение Трампа было принято после консультаций с министерством здравоохранения, отмечает РИА Новости.

Между тем Китай и Иран остались в запретном списке, в том числе из-за того, что не сотрудничали с США в реализации мер противодействия коронавирусу. "Это сотрудничество сильно контрастирует с поведением властей и государственных компаний Китайской народной республики и Исламской республики Иран, которые не раз отказывались сотрудничать с властями США в области здравоохранения и делиться своевременной, точной информацией о распространении вируса", – заявил Трамп.

Однако, как заявила представитель Джо Байдена Джен Псаки, избранный президент не даст вступить в силу снятию ограничений, так как сейчас не время снимать ограничения на международные поездки.

"Напротив, мы планируем ужесточить меры по общественному здравоохранению в международных поездках, чтобы сократить распространение COVID-19", – заявила Псаки в Twitter.