Мексика довольна отменой строительства "стены Трампа"

МИД Мексики приветствовал решение президента США Джо Байдена о прекращении сооружения стены на границе двух стран.

На своей странице в Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард отметил, что это открывает пути для сотрудничества и взаимопонимания.

Ранее Джозеф Байден сразу после вступления в должность президента США принял ряд важных решений. В частности, он отменил действие декларации о чрезвычайном положении на границе с Мексикой, что позволило незамедлительно приостановить реализацию проектов по строительству стены. Кроме того, новый американский лидер пообещал проверить легальность использовавшихся методов выделения средств и контрактов на осуществление этого проекта.

Строительство стены на границе с Мексикой для борьбы против нелегальных мигрантов было одной из ключевых идей бывшего президента США Дональда Трампа.