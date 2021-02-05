Германия приветствует пересмотр решения о выводе американских войск

Руководство Германии приветствует заявление президента США Джозефа Байдена о пересмотре решения вывести часть американских военных из страны. Об этом заявил представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, пишет агентство ТАСС.

Ранее Байден поручил новому министру обороны Ллойду Остину пересмотреть размещение подразделений вооруженных сил США в мире, чтобы военная составляющая совпадала с внешней политикой Соединенных Штатов.

Напомним, в июле 2020 года бывший глава американского военного ведомства Марк Эспер объявил о выводе из Германии почти 12 тысяч американских солдат. Около 6 тысяч военнослужащих должны были вернуться в Штаты, а остальные распределялись по базам в Италии и Бельгии.

Дональд Трамп тогда задался вопросом: зачем защищать Германию, если она покупает газ у России? Тем более, что Берлин задерживает свой взнос в НАТО, написал в своем микроблоге Twitter экс-президент.