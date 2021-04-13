Штаты перебросят в Германию 500 солдат

Вооруженные силы США планируют перебросить в Германию еще 500 военнослужащих, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Это признак сплоченности, добавила она.

Напомним, предыдущий президент США Дональд Трамп распорядился сократить количество американских солдат с Германии с 34,5 тысяч до 25 тысяч.

Между тем 11 апреля в Румынии прошли совместные с Соединенными Штатами учения под название Rapid Falcon II, или "Быстрый сокол-2", пишет агентство ТАСС. Как рассказали в посольстве США, в рамках маневров, американские военные перебросили ракетную систему HIMARS на военно-транспортном самолете MC-130J Commando II с немецкой авиабазы "Рамштайн" в Румынию.