Александр Рар: европейцам не нужна война на востоке

В Европе есть силы, которые хотят остудить горячие головы в Киеве, война на востоке европейского континента никому не нужна. Об этом сообщил известный немецкий политолог Александр Рар.

"Я думаю, что здесь тоже есть силы, которые хотят остановить горячие головы в Украине. Никому эта война на востоке Европы точно не нужна", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Тем не менее, по словам политолога, в медийном пространстве правоту всегда оставляют за Украиной: "может делать, что хочет, потому что она своя".

При этом умышленно создается негативный имидж России. Когда же "какие-то хорошие варианты сотрудничества, как со "Спутником V", появляются, сразу надо Россию замазать (грязью)". Этим занимаются определенные силы.

"Немецкая пресса каждый день пишет, что Россия вот-вот нападет на Украину. Но если вы посмотрите комментарии нормальных немцев, которые читают эти статьи, то они говорят совсем другое. Люди возмущены. А что НАТО делает на границах с Россией? Что НАТО в 2020 году не могла провести эти полномасштабные маневры с громадными войсками из Америки и Европы, которые туда перекачиваются? Тем более что по нынешней легенде они (натовцы) будут в 2021 году проводить маневры еще в Черноморском регионе, прямо у границ России. Что это не провокация против России? Люди это понимают", – сказал Рар.

Говоря о позиции официального Берлина, политолог высказал мнение, что Германия должна спасать свою автономию и начать говорить более жестким языком с США, которые фактически запрещают европейцам проводить собственную энергетическую политику. В оборонных же вопросах Америка полностью подмяла Европу под себя, заметил Рар.

По его словам, в Германии определенные политические силы пугают, что в случае переноса американской военной инфраструктуры в соседнюю Польшу, немецкие рабочие, обеспечивающие снабжение американских военных баз, останутся без денег. "Германия сейчас действительно боится выйти из строя и полностью становится под контроль (президента США Джо) Байдена, просто вздыхая с облегчением, что ушел (экс-глава Белого дома Дональд) Трамп, который здесь всем раздавал щелчки", – сказал Рар.