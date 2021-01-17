Байдена предупредили об "очень серьезной" угрозе

Экс-директор ФБР Джеймс Коми предупредил о возможных беспорядках перед и во время инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Как заявил Коми в интервью телеканалу Sky news, его беспокоят взбудораженные вооруженные люди, которые считают, что у них "отобрали страну".

Коми назвал угрозу "очень серьезной", хотя верит в то, что американские силы правопорядка смогут обеспечить безопасность.

Коми очень недоволен тем, что 2 тысячи сотрудников полиции Капитолия не смогли защитить конгресс от атаки сторонников Дональда Трампа 6 января. Тогда при штурме здания погибли пять человек.