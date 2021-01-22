Конгрессмен пытался пронести оружие в Капитолий

Конгрессмен-республиканец Энди Харрис попытался пронести в Капитолий оружие в четверг, 21 января. Полиция начала расследование этого инцидента, передает CNN.

Американский политик пытался пройти в здание с пистолетом, из-за этого сработал металлодетектор. Полицейский остановил Харриса, и тот попытался отдать оружие своему коллеге Джону Катко. Тот отказался взять пистолет, сославшись на то, что не имеет лицензии. В итоге Харрис покинул здание, а вскоре вернулся – очевидно, уже без оружия, поскольку металлодетектор на этот раз не сработал.

Журналисты отмечают, что это первый случай обнаружения оружия у конгрессмена после того, как в здании были установлены рамки.

Стоит отметить, что конгрессменам за редким исключением запрещено проносить на работу оружие. Те из них, кому позволено ходить по Капитолию вооруженным, должны носить патроны отдельно. При этом в зал палаты представителей законодателям нельзя проносить оружие ни при каких обстоятельствах.

Рамки металлодетектора в Капитолии поставили после того, как здание штурмовали сторонники проигравшего президентские выборы Дональда Трампа. Впоследствии многие республиканцы раскритиковали такое нововведение. Кто-то из них отказывался стоять в очереди и обходил рамки. В итоге спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что конгрессменов, отказывающихся от досмотра, будут штрафовать на 5 тысяч долларов.