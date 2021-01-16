Полиция Капитолия задержала на КПП мужчину с боеприпасами

В центре Вашингтона задержали мужчину. Он пытался проехать через КПП Капитолия с пистолетом и 500 патронами по фальшивому пропуску.

CNN сообщает, что задержанного зовут Уэсли Алане Билере, он из Вирджинии.

Правонарушителю предъявлены, в том числе, обвинения в хранении оружия без надлежащей регистрации, передает ТАСС.

В настоящее время в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена правоохранительные органы США предпринимают в Вашингтоне повышенные меры безопасности: прилегающая к Белому дому и зданию Конгресса часть центра города перекрыта для движения автотранспорта, Капитолийский холм оцеплен, допуска туда для широкой общественности нет уже несколько дней.