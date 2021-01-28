Полиция задержала возле Конгресса вооруженного мужчину

Полиция Вашингтона задержала недалеко от здания Конгресса США 71-летнего американца Денниса Уэстовера, в машине которого обнаружили заряженное оружие.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба полиции американской столицы.

Отмечается, что мужчина живет в штате Западная Вирджиния и в его автомобиле обнаружили два пистолета с обоймами, которыми он незаконно владел.

28 января министерство внутренней безопасности США заявило о том, что повышенная угроза, связанная с применением насилия в США, сохранится и в ближайшие недели.

Из-за этого в предстоящие полтора месяца в Вашингтоне будут находиться не менее пяти тысяч военнослужащих национальной гвардии – часть из 25-тысячного контингента, который был введен в американскую столицу перед инаугурацией нынешнего президента США Джозефа Байдена.