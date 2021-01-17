Задержанный у Капитолия вооруженный мужчина отпущен на свободу

Власти Вашингтона отпустили на свободу задержанного накануне неподалеку от Конгресса США вооруженного мужчину.

Ранее сообщалось, что житель штата Вирджиния Уэсли Алан Билер был задержан при попытке въехать на машине на закрытую территорию. В его автомобиле были обнаружены пистолет и сотни патронов. Правонарушителю были предъявлены, в том числе, обвинения в хранении оружия без надлежащей регистрации. Местные СМИ сообщали, что на КПП Билер предъявил фальшивый пропуск, но, как выяснилось, документы были подлинными, хотя по ним и не был разрешен доступ на закрытую территорию.

Судья постановил освободить задержанного из-под стражи без залога, выписав при этом ордер, запрещающий Уэсли Алану Билеру появляться в Вашингтоне по каким-либо поводам, кроме явки в суд или встреч с адвокатом, передает ТАСС.

Сам Билер в интервью Washington Post сообщил, что произошедшее было непреднамеренной ошибкой. Он рассказал, что последнюю неделю он работал в столице по найму охранником, и в день задержания, опаздывая на работу, забыл о наличии в его автомобиле оружия, разрешение на ношение которого у него есть. Подъехав к контрольному посту, он предъявил свой инаугурационный бейдж, полученный от работодателя.

На вопрос полицейского о наличии оружия Билер признал, что у него есть при себе пистолет "Глок", который, как выяснилось при обыске, был заряжен. Также в автомобиле было обнаружено около 500 патронов. Мужчина уверяет, что забыл вытащить из салона перед тем, как поехать на работу.

Как известно, в преддверии назначенной на 20 января инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена в Вашингтоне предпринимаются беспрецедентные меры безопасности. Так, Капитолийский холм оцеплен, уже несколько дней к зданию не подпускаются люди, не связанные с церемонией.