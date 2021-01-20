Полпред РФ позитивно оценил первые шаги новой администрации США

США как ожидается, будут предпринимать усилия для возвращения в Совместный всеобъемлющий план действий по Ирану, своеобразное зондирование почвы уже началось.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом сообщил российский полномочный представитель при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, на это указывают шаги представителей новой администрации президента США Джо Байдена, который вступил в должность 20 января 2021 года.

По словам Ульянова, позитивным сигналом стало заявление кандидата на пост государственного секретаря США Энтони Блинкена о желании продлить договор по ограничению стратегических наступательных вооружений.

Российский полпред назвал настрой американских коллег деловым и прагматичным, который, по его словам, дает шанс на продвижение вперед в отношениях Москвы и Вашингтона.

Ульянов также не исключил, что в скором времени США вернутся в ряды стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения, Совет ООН по правам человека и ЮНЕСКО.