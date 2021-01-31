В США ждут первое крупное политическое выступление Байдена

Планируется, что президент США в понедельник подпишет ряд исполнительных актов, связанных с его усилиями продемонстрировать новый подход США к событиям на мировой арене, сообщает телеканал NBC.

По данным этого СМИ, Байден сталкивается с целым рядом внешнеполитических вызовов – от Ирана и Северной Кореи до России, Китая и войны в Афганистане.

Он резко критиковал внешнюю политику бывшего президента Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2020 года и в случае победы на выборах обещал кардинальный сдвиг как в области отношений с союзниками, так и в области противостояния противникам.

Ранее советник президента по нацбезопасности Джон Салливан (он же – посол США в РФ) заявил, что российско-американские отношения при Байдене будут сложными. Подход президента Байдена к этим отношениям лишен иллюзий, жестко продуман и практичен. По мнению экспертов, это будет первая за постсоветский период администрация США, которая пришла к власти, не пообещав установить более теплые отношения с Россией.

Пока же одним из первых шагов новой администрации США стало намерение продлить с Россией договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), тогда как администрация Дональда Трампа длительное время уклонялась от этого решения и навязывала неприемлемые условия.

Однако, по мнению замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, отношения между нашими странами не улучшатся, потому что Вашингтон завел их в тупик, и имеются огромные расхождения по многим вопросам.

По словам дипломата, Байден пошел на подписание соглашения по СНВ-3, так как в свое время входил в команду Обамы, который этот договор заключил. "Это существенный фактор с точки зрения внутриамериканских раскладов. Кроме того, лица, составляющие нынешнюю команду Байдена, изначально были настроены на то, что договор необходимо сохранить, поскольку он отвечает интересам безопасности США", – отметил замминистра иностранных дел РФ, добавив, что соглашение также отвечает и интересам России.