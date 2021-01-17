Париж обратился к Москве и Вашингтону

Сохранить инструменты по контролю над вооружениями ради сохранения стратегического равновесия двух крупнейших ядерных держав призывает Россию и США глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Если ничего не предпринять в ближайшие недели, между Москвой и Вашингтоном не останется никаких инструментов для контроля над ядерными вооружениями, предупреждает он.

Уже 5 февраля истекает срок действия договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). После этого "стратегическое равновесие двух крупнейших ядерных держав в мире рискует обрушиться", заявил Ле Дриан в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

Международное сообщество, говорит французский министр, не видело такого с 60-х годов прошлого века, и сложившаяся ситуация в первую очередь затрагивает Европу.

"Инициативы должны быть приняты вместе с европейцами, чтобы эти вопросы не решались без нашего участия", – отмечает Ле Дриан.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, он остается в силе до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен последующим соглашением, напоминает ТАСС. Москва не раз призывала Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении СНВ-III, характеризуя его как золотой стандарт в области разоружения. Избранный президент США Джозеф Байден во время предвыборной кампании также выступал за продление действующего договора.