Песков сравнил Украину со "страшным младенцем"

Киев "с завидным упорством" пытается представить Россию в качестве стороны конфликта на востоке Украины. Противопоставить этому можно "только терпеливое разъяснение нашей позиции", заявил в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Речь идет о картине, которую рисуют политики и СМИ на Западе: в одном и том же заявлении или информационном сообщении говорится о наращивании Россией военного потенциала у границ с Украиной и тут же сообщается, например, о гибели пяти украинских военных. В результате у западных зрителей создается впечатление о боестолкновениях, якобы уже идущих между Россией и Украиной.

Россия не является стороной конфликта, а, напротив, прилагает "все возможные усилия, чтобы помочь этот конфликт урегулировать", – заявил Песков в эксклюзивном интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Участники "нормандской четверки", за исключением Украины, в целом это понимают, говорит Песков.