Россия не приемлет возможность войны с Украиной

Россия не собирается двигаться к войне с Украиной и вообще не приемлет какую-то возможность такой войны. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако никто не мог себе представить и самой возможности гражданской войны на Украине, напомнил Песков в эксклюзивном интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Россия никогда не была участницей этого конфликта, но всегда говорила: она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих жителей юго-востока Украины, добавил пресс-секретарь главы государства.