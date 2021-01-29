Кремль ответил на вопрос о присоединении Донбасса

Вопрос о включения Донбасса в состав России на повестке дня не стоит. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса. Вместе с тем Россия продолжит защищать русскоязычное население Донбасса, передает ТАСС.

Так Песков прокомментировал выступление Маргариты Симоньян на форуме "Русский Донбасс" в Донецке, в котором она призвала включить эти территории в состав России.

Также Песков напомнил, что Симоньян является медиаменеджером и журналистом и не может выражать официальную позицию Москвы. "Такого вопроса на повестке дня не стоит", – заявил Песков.