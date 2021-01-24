"Инвалидное" перемирие может закончиться новой войной в Донбассе

Киев готовится к новой войне в Донбассе. Украинские власти все дальше от мирного сценария. Саботаж Минских соглашений, накачивание военного бюджета, поставки летального американского оружия на Украину. И, конечно, особое отношение к Украине нового президента США Джо Байдена. Он считает себя большим специалистом по Украине. При Обаме, будучи в должности вице-президента, Байден курировал украинскую тему, а его сын Хантер заработал в Незалежной десятки миллионов долларов.

Когда закончится война, Оскару обязательно поставят прижизненный памятник. Пока же награжден только украинской армией: три ранения и контузия. Глухой на одно ухо. Но сильный и зубастый. Настоящий пес войны. Опытный. Каким-то шестым чувством точно узнавал о готовящемся обстреле и уводил бойцов из опасных мест. Не пропускает ни одного выхода на передовую. Он – наша главная надежда на спокойную работу на переднем крае луганской линии обороны.

"Мы по-прежнему продолжаем отмечать наращивание сил и средств противника. Вооруженные силы Украины под видом ротации подвозят все новые и новые подразделения, то есть пополняют боекомплект, поэтому однозначно могу сказать, что идет перегруппировка и наращивание сил и средств", – заявил Яков Осадчий, официальный представитель народной милиции ЛНР.

Противник концентрирует силы недалеко от Дебальцево. Несмотря на сокрушительный разгром в 2015-м, именно сюда командование ВСУ стягивает большие механизированные силы и увеличивает здесь численность личного состава. С военной точки зрения действия верные.

"Не стоит забывать, что дебальцевское направление является стратегически важным, с которого можно произвести массированные и рассекающие удары и разделить две республики. И я думаю, что политическое руководство Украины не отказывается от этого сценария и не будет считаться ни с какими жертвами, если начнутся активные боевые действия", – отметил Яков Осадчий.

Противного жужжания беспилотников в небе над позициями не слышно. В ЛНР стали активно использовать радиоэлектронные средства борьбы. А до нового года коптеры-разведчики летали ежедневно. И пока одни собирали данные, другие копали, как кроты. Сейчас между блиндажами у них – сплошной окоп на несколько сот метров.

Немного хулиганский позывной – Кипиш – у заместителя командира еще с ополченских времен. Не меняет его сознательно. Противник может по перехватам переговоров проследить весь боевой путь. И сделать единственно верный вывод: на эти позиции лучше не соваться. Здесь люди с огромным боевым опытом. И надо понимать, что это – линия фронта. Все только и ждут приказа.

Идти по окопам с каждым десятком метров все страшнее. Украинская армия – на высотах. На многих участках бойцы – как на ладони. Где поглубже, сердце немного успокаивается.

С каждым шагом в этом, в общем-то, глубоком и, кажется, безопасном окопе мы все ближе и ближе к украинским позициям. Каждый, кто спускается сюда, – настоящий герой, потому что ежедневно рискует жизнью.

С непривычки кажется, что все тело стало одним органом слуха. Адреналин зашкаливает при каждом резком звуке, будь то сломанная ветка или захрустевший под ногами снег. Здесь окопы противников чуть ли не пересекаются. Расстояние даже не выстрела, а броска ручной гранаты.

Украинский флаг – 120-150 метров отсюда. Чуть голову выше поднять – и все. Такое немного инвалидное перемирие. С этой стороны тишина, с той стороны работают снайперские пары.

Тишина действительно звенит, и никто не знает, когда она "разорвется". Одно понятно точно: предпосылок больше для войны, нежели для мира. Пример – в 10 километрах от этого места.

Никакого хулиганства. Все, конечно, с разрешения. Пустой пункт пропуска. Стоит в таком состоянии с самого начала осени. И перспектива его открытия не такая уж и радужная, учитывая, какая обстановка сейчас на линии соприкосновения.

Объект был построен по договоренности сторон. Для удобства перемещения граждан между Луганской народной республикой и Украиной. Отремонтировали дорогу, провели все коммуникации. На той стороне – такой же готовый и недействующий пункт.

"Мы готовы пропускать с территории Украины на территорию ЛНР людей и из ЛНР на территорию Украины. Но пока это не наш вопрос, я не могу на этот вопрос ответить, почему мы не начали пропускать людей", – сказал Алексей Васильченко, офицер группы контроля совместного Центра контроля и координации действий.

Население республики украинские власти терроризируют и морально, не давая возможности общаться с родственниками, блокируя свободное перемещения, и в буквальном смысле слова. В конце прошлой недели – взрыв в Лутугинском районе ЛНР. Жертв нет. Но могли пострадать 25 тысяч человек.

Места здесь действительно глухие, до ближайшего населенного пункта – порядка 10 километров. А до границы с Украиной намного ближе. Поэтому пройти по полям и взорвать магистральную ветку газопровода не такая уж сложная задача. Без газа, соответственно, без электричества остались 13 тысяч абонентов, в том числе и жилые дома, и школы, и детские сады, и городская больница, где на тот момент в реанимации находились 38 человек.

"Расчет был на то, что будет холод в нашем районе. Виновата администрация. Это привело бы к социальному взрыву. Этого они не добились, к счастью. Киев в очередной раз показал, что он не готов к миру, он его не хочет", – говорит глава администрации Лутугинского района ЛНР Евгений Бондарь.

Опыт есть. Восстановили в считаные часы. А все документы и фотографии с места теракта были предоставлены в офис ОБСЕ. Луганская сторона потребовала объективного международного расследования. Впрочем, уже не в первый раз.

"На протяжении всего периода конфронтации с украинской стороны происходят действия, которые по-другому, кроме как террористическими, не назовешь, и все эти действия направлены против гражданского населения республики. Именно гражданское население страдает от таких действий. Дело в том, что Украина на сегодняшний день нарушает международное гуманитарное право, международные акты. Даже сам факт развязывания войны против собственного народа – это нарушение конституционных прав граждан Украины. Эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока западные партнеры, та же Франция, Германия, заокеанские помощники в лице Америки, будут продолжать стимулировать и содействовать Украине, представленной в нынешнем правительстве", – заявила Ольга Кобцева, полномочный представитель ЛНР в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы на минских переговорах.

Политика, как известно, – искусство возможного. Глава республики Леонид Пасечник все еще рассчитывает на успехи в переговорном процессе. Но надежды тают чуть ли не с каждым днем.

"Конечно же, мы надеемся на лучшее, на то, что в конечном итоге начнут плодотворно работать Минские соглашения, которые, как мне докладывают, на сегодняшний день практически зашли в тупик по вине украинской стороны, которая не желает вести с нами прямой диалог. Моменты диверсионных актов на нашей территории, обстрелов нашей территории, они регулярно затрагиваются на минских переговорах. Украинская сторона отказывается разговаривать на эту тему, она не берет на себя ответственность за совершенные преступления. Я сторонник вести переговоры за круглым столом. Когда гибнут люди, это неправильно. Будут гибнуть люди со стороны Украины, со стороны республик Донбасса, для меня значения не имеет. Это все наши люди, это живые люди, смерть к хорошему не приводит. То есть нужно садиться за стол переговоров и разговаривать, я считаю. Что касается непосредственно самой реализации плана военных действий, не думаю, что Украина обладает таким военным потенциалом, который позволит провести ей, как они говорят, какой-то блиц-крик, в результате которого в течение двух суток полностью будет захвачена территория Донецкой народной республики. Если такое решение украинской стороной и будет принято, это сумасшествие. Потому никакого блицкрига не будет, наша армия способна противостоять. Это будет огромнейшее количество жертв. Закончится ли их военная эскалация победой? Однозначно нет", – уверен Пасечник.

На всей линии соприкосновения между ЛНР и Украиной диалог ведется только с помощью оружия. А сейчас это и вовсе монолог. Бойцам народной милиции категорически запрещено на провокации отвечать. Есть единственное место, где совсем молчат пушки, – пункт пропуска "Станица Луганская". Может запросто претендовать на внесение в Книгу рекордов. Сюда стекаются людские реки с обеих сторон. Официально зафиксировано, что в один из дней границу пересекли 18 тысяч человек.

За безопасностью на пункте пропуска следят офицеры совместного Центра контроля и координации действий. Периодически приезжают с инспекцией представители ООН и ОБСЕ. Медицинскую помощь всегда готов оказать Красный Крест. Пожилым людям преодолеть границу не так уж просто. Особенно на 40-метровым отрезке моста над рекой Северский Донец. Сюда не имеет право зайти никто, кроме обычных граждан и представителей международных организаций. Согласованной сторонами службы для уборки нейтральной территории не существует, поэтому даже выпавшей снег становится большой проблемой. И ее нужно как-то решать. Из-за риска оказаться в заложниках могу работать только на этой половине моста, со стороны Луганской народной республики.