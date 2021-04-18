Донбасс хочет мира и готов его защищать

Россия высылает украинского дипломата за шпионаж. Консул в Петербурге Александр Сосонюк, как сообщает ФСБ, был пойман с поличным в момент передачи ему от гражданина России секретной информации. Поскольку у консула Сосонюка дипломатический иммунитет, то его не посадили, а попросили убраться восвояси до 22 апреля.

Другой украинский дипломат – скандально известный посол в Германии Андрей Мельник – потребовал срочно принять его страну в НАТО. В противном случае он стал грозить НАТО тем, что Украина обзаведется своей атомной бомбой. В НАТО сделали вид, что не услышали. Уж слишком репутационно опасно вплетаться в такой бред.

Для жителей Донбасса все это не смешно. Там хотят мира и готовы его защищать.

Всего 10 минут езды от центра города и видно, что ситуация здесь уже очень далека от благополучной. Многие окна закрыты фанерными щитами, но видно, что люди живут. В некоторых из них проделаны своеобразные форточки для света и вентиляции.

Подобным образом было укреплено и окно спальни Юрия Анохина – электрика по профессии. Но вечером после работы он был на кухне и разогревал ужин – здесь и пробил ему грудь смертельный осколок.

Вот узнаваемый Авдеевский коксохимический завод, а под этой водокачкой, что в километре, – уже противник. Передовую – самую настоящую, а не бутафорскую – нам показывают с гордостью: стенки укреплены, ходы сообщений без грязи по колено, в которую водили президента Зеленского.

При обстреле в укрытие – это так называемая лисья нора – бойцы должны спускаться, когда боеприпасы начинают падать прямо в окопы. Сделать это надо быстро, и здесь даже есть вентиляция, если помещение будет завалено и бойцам будет чем дышать. Раньше такого не было.

С командиром подразделения, смело могущего претендовать на звание образцового, беседуем на наблюдательном пункте. Действия противника заносят в специальный журнал.

"Регулярно за ними наблюдаем, они это прекрасно понимают. Ведут инженерные работы. Регулярно к ним подвозится стройматериал, бревна, мешки какие-то, блоки, плиты. Это мы все видим и фиксируем. Ребята строятся и прямо у нас на глазах, знают, что стрелять мы не будем", – рассказывает один из военных.

Военно-полевой концерт. Новоазовский район. Как и в Великую Отечественную – прямо с кузова грузовика.

В прифронтовой Горловке – постоянные тренировки: детей учат организованно и без паники спускаться в подвал. Густонаселенные районы с многоэтажными домами примыкают прямо к линии фронта, школы – тоже.

Конечная остановка автобуса и последние пятиэтажки Горловки находящиеся наиболее близко к линии соприкосновения. Много новых окон, но есть и разбитые, которые до сих пор никто не вставил. Уникальная ситуация, с 5-го этажа здесь можно заглянуть за линию соприкосновения, то есть видно уже Украину.

При такой густонаселенности и такой компактности всего артиллерию будет применять только безумец, но чего ждать с той стороны, не знает никто. Ведь известно, что там технику сосредоточивают как раз под прикрытием жилых зданий. В кабинете мэра Горловки Ивана Приходько – карты обстрелов города, по годам. Каждая булавка – попадание в дом.

"Мы понимаем, что должна быть эвакуация, над этим думаем. Это плановая работа в условиях седьмого года войны, которую мы проводим, несмотря ни на что. Есть обстрелы, нет обстрелов – мы понимаем, что идет война", – говорит Приходько.

Экскурсия по блиндажу – тут отдыхают те, кто не на дежурстве. Условия генеральские: глубоко под землей, безопасно, тепло, а в телевизоре есть даже украинские каналы. Смотреть можно, да желания нет, ведь им же рассказывают про них самих же.

"Как всегда, что мы их обстреливаем, плохо себя ведем. У них потери от нашей стрельбы. Хотя происходит все совершенно по-другому. Мы сидим, никого не трогаем, занимаемся своими делами", – говорит военный с позывным Макей.

Командира Макея поощрили внеочередным увольнением. Такой позывной потому, что родом из Макеевки, в которой и прожил всю жизнь. Фронт и окоп – с домом рядом, дорога занимает привычное для многих время поездки на работу. Мужа, отца и защитника встречают домашние. Мы напросились в гости на чаепитие.

"Нужно защищать свою семью, своих родных, своих близких от этого дурдома, который происходит на Украине. Я не хочу, чтобы они здесь ходили, я не хочу, чтобы они устанавливали здесь порядки и делали то, что они делают на протяжении уже семи лет с жителями Донбасса. Я не хочу, чтобы они ходили по моей земле и не хочу, чтобы они учили моих детей. Поэтому я до сих пор там. На Донбассе воюют простые люди, как я. Хотя на Украине ходят такие слухи, они пытаются вдолбить в головы и нам, и всему миру, что здесь нелюди, что здесь люди, которые не должны жить. Мы, как видите не такие, мы нормальные, обычные люди, такие же, как и все, поэтому хотим жить мирно", – говорит Макей.

Вторая линия обороны. Нам показывают один из добротных, возводимых прямо сейчас объектов. Подготовка как к обороне, так, конечно, и к наступлению, которого в окопах ждут все прошедшие 7 лет. Но если будет спущен спусковой крючок новой войны, очевидно, что по разрушительной силе и ожесточению она будет более масштабной, чем события 2014 года. За прошедшее время стороны хорошо подготовились и готовиться продолжают. Ведь цели противостоящих армий вполне амбициозные, по крайней мере, в окопных разговорах среди солдат народной милиции ДНР запросто можно услышать упоминания польской или румынской границы.