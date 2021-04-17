Сосонюк проиграл в шпионской игре

В Петербурге задержали консула Украины. Александра Сосонюка взяли с поличным прямо во время покупки секретной информации. Украинский дипломат попытался купить базу данных россиян.

Одно из фешенебельных мест Санкт-Петербурга. Но люди, попавшие в объектив камеры видеонаблюдения, в ресторан пришли точно не ужинать. Вот один из гостей передает другому некий черный предмет – внутри информация закрытого характера.

На столе бокалы для вина, но отметить состоявшуюся сделку не удастся. Растерян, нервно ухмыляется. Вероятно, такой компании и завершения вечера задержанный консул украинского генконсульства в Санкт-Петербурге вряд ли ожидал. Да и коллеги его тоже.

Сотрудниками ФСБ России Сосанюк был уличен в получении доступа к базам данных. Эти действия консула никак не соответствуют дипломатическому статусу. Шпионские игры Александр Сосонюк устроил месяц назад. Базами данных о россиянах, правоохранителях и сотрудниках ФСБ интересовался у продавца электроники на ярмарке "Юнона" в северной столице. Откуда у них оказалась эта информация, еще предстоит выяснить, но мужчина вместе с подельниками решили ее иностранцу продать.

Но сделка не состоялась. С поличным дипломата задержали. Теперь по решению российского МИДа, в соответствии с нормами международного права, за столь опрометчивый и враждебный по отношению к России поступок консул в течение трех суток должен покинуть страну.