После истории с консулом в Питере Киев обвинил Москву в провокации

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин назвал задержание консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка "грубой провокацией" со стороны России. Евгений Енин обвинил российские власти в нарушении всех Венских конвенций. По словам высокопоставленного чиновника, Киев готовится вернуть Александра Сосонюка домой в ближайшее время. Евгений Енин уверил, что украинский дипломат не совершал инкриминируемых ему действий.

Как сообщалось ранее, 16 апреля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России поймали Александра Сосонюка с поличным во время попытки получить закрытую информацию из баз правоохранительных органов РФ. Для этого консул встретился с российским гражданином. Сосонюк работал в Петербурге с октября 2012 года, пишет ТАСС.

Из декларации Александра Сосонюка известно, что за 2020 год он заработал 6 тысяч долларов. Еще 50 тысяч долларов он получил в виде компенсационных выплат. Консул имеет во владении квартиры в Ровно и в Киеве. Сосонюк женат и воспитывает двоих детей.

Как считает член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Беспалько, возможно прекращении работы консульства Украины в Санкт-Петербурге.