Киев высылает старшего дипломата российского посольства

Старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть страну до 22 апреля, сообщил украинский МИД.

Ранее российская сторона объявила о решении выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, которого ранее задержали сотрудники ФСБ РФ за попытку получить доступ к БД россиян и уголовных дел. Москва указала на недопустимость подобных действий для консульского сотрудника и порекомендовала дипломату покинуть территорию РФ до 22 апреля.

Комментируя происходящее, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что высылка дипломатов за правонарушение – стандартная практика, передает ТАСС.