Появилось видео задержания высылаемого из РФ украинского дипломата

Силовики обнародовали кадры задержания консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка, взятого с поличным во время получения материалов закрытого характера.

Напомним, что украинский дипломат был задержан накануне сотрудниками ФСБ России. По данным контрразведчиков, консул интересовался базами данных, содержащими сведения о гражданах России.

В частности, он хотел получить доступ к информационным массивам со сведениями о прописках, регистрации автомобилей, уголовных делах и базе данных ФСБ.

В органах безопасности подчеркнули, что деятельность Сосонюка носит враждебный характер по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника.

Российский МИД отреагировал на инцидент, уведомив временного поверенного в делах Украины Василия Покотило о нежелательности пребывания Сосонюка на территории России. Ему рекомендовано покинуть пределы РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее враждебными действиями со стороны Москвы и пообещали ответные меры.