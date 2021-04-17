Консул Украины задержан сотрудниками ФСБ в Петербурге

Консул Генерального консульства Украины задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками органов безопасности, об этом стало известно в субботу, 17 апреля.

По данным Центра общественных связей ФСБ России, дипломат пытался получить закрытую информацию из баз данным правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности.

Отмечается, что задержание консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка произошло накануне в момент получения конфиденциальных сведений от гражданина Российской Федерации.

В ведомстве подчеркнули, что деятельность консула Украины несовместима со статусом дипломатического работника, носит враждебный характер по отношению к России и теперь к дипломату будут применены меры, соответствующие принятым нормам международного права.