Украина готовит ответ из-за задержания её консула в Санкт-Петербурге

Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил в субботу, что Украина готовит ответные меры против российских дипломатов из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

Сотрудники ФСБ России пресекли попытку украинского консула получить доступ в базу правоохранительных органов, пишет "Интерфакс".

В ФСБ уточнили, что украинский дипломат был пойман с поличным. В спецслужбе заявили, что такая деятельность несовместима со статусом дипломата и враждебна РФ.

Как считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, Александра Сосонюка вышлют из России согласно канонам межгосударственных отношений.