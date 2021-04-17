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Ситуация на Украине 1 час назад

17 апреля 2021 11:06

Украина готовит ответ из-за задержания её консула в Санкт-Петербурге


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Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил в субботу, что Украина готовит ответные меры против российских дипломатов из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка.

Сотрудники ФСБ России пресекли попытку украинского консула получить доступ в базу правоохранительных органов, пишет "Интерфакс".

В ФСБ уточнили, что украинский дипломат был пойман с поличным. В спецслужбе заявили, что такая деятельность несовместима со статусом дипломата и враждебна РФ.

Как считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, Александра Сосонюка вышлют из России согласно канонам межгосударственных отношений.

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