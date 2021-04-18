Киев определился, кого вышлет из российских дипломатов

В качестве ответной меры на высылку из России украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка Киев вышлет старшего дипломата из посольства РФ по фамилии Черников.

Как пояснил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин, старший дипломат – это один из советников российского посольства в Киеве.

Соответствующая нота будет направлена посольству РФ утром в понедельник, 19 апреля, пишет ТАСС.

О решении выслать Сосонюка, которого сотрудники ФСБ РФ задержали 16 апреля за получение закрытой информации из баз данных силовых структур, МИД РФ объявил временному поверенному в делах Украины Василию Покотило на следующий день. Сосонюку рекомендовано покинуть пределы России "в течение 72 часов начиная с 19 апреля".