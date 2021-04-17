ФСБ взяла украинского консула с поличным

В Петербурге ФСБ задержала с поличным украинского консула. С какими поличным?

Похоже на обычное свидание в ресторане. Но вот девушка что-то передает мужчине напротив. Тут же изымается главная улика – жесткий диск. Так в Петербурге оперативники ФСБ задержали консула Украины в северной столице Александра Сосонюка.

При себе у дипломата полный набор документов, но самое главное хранилось на том самом диске. Еще в середине марта Сосонюк появился на петербуржском рынке "Юнона", где нашел человека, готового продать ему электронные базы данных. Работник рынка рассказывает, какими сведениями интересовался украинский дипломат: "Жилищные прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел".

Как сообщается, в Петербурге Сосонюк работал почти 10 лет. В открытом доступе есть его декларация о доходах за 2020 год: зарплата – 173 тысячи гривен – примерно 6 тысяч долларов – и еще 50 тысяч долларов выплата за длительную заграничную командировку. После нескольких часов допроса за консулом приехали его украинские коллеги.

О задержании сразу стало известно и в здании на Смоленской площади. Туда был вызван временный поверенный в делах Украины в России. Состоялся разговор о судьбе консула.

"Было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", – сообщается в заявлении МИД РФ.

На Украине все случившееся привычно объяснили провокацией и рассказали свою версию события, заметно отличающуюся от кадров оперативного видео.

"Это была чистой воды провокация. Наш сотрудник вышел на улицу, встретился с одной из своих знакомых. Она пыталась передать какую-то информацию, за которой он никогда не обращался. Он только успел сказать: "Прекратите это!" После этого появились представители правоохранительных органов РФ", – заявил Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Украины.

И тут же было объявлено, что и Украина высылает российского дипломата. Сотрудник посольства в Киеве должен будет покинуть страну в течение 72 часов.