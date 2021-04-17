МИД вызвал поверенного в делах Украины и объявил о высылке консула

В российский МИД вызван временный поверенный в делах Украины Василий Покотило. Причиной стала противоправная деятельность задержанного накануне в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка.

По сообщению ФСБ РФ, консула задержали с поличным на встрече с гражданином России при получении информации закрытого характера. Речь идет об информации, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ.

Деятельность украинского консула, подчеркивают в ФСБ, не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ. Заявлено, что к дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права.

По словам пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, Сосонюка задержали на несколько часов, он уже вернулся в дипучреждение. Теперь МИД РФ заявил: Россия задержанного ранее консула высылает.

Как заявили на Смоленской площади, временному поверенному было объявлено о нежелательности пребывания Сосонюка на территории России. Ему рекомендовано покинуть пределы РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Сосонюк работал в России много лет: на сайте генконсульства Украины в Петербурге он указан в числе сотрудников дипмиссии по состоянию на 16 октября 2012 года.

В МИД Украины ранее назвали инцидент враждебными действиями со стороны Москвы и заявили о готовящихся ответных мерах, передает РИА Новости. Сотрудник посольства Украины в Москве назвал инцидент "провокацией со стороны российских спецслужб", заявив, что украинская сторона не приемлет выдвинутые обвинения.