В разговоре с Владимиром Путиным 8 апреля канцлер ФРГ Ангела Меркель не "требовала" свернуть российское военное усиление в районе востока Украины. О деталях разговора рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Меркель действительно сказала, что в Европе вызывает беспокойство концентрация российских войск в районе границ Украины. На эту обеспокоенность, говорит Песков, последовали соответствующие разъяснения Владимира Путина.

Рядом с Россией находится страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война, и руководство которой может вновь счесть возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами, напомнил пресс-секретарь.

"Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", – объяснил Песков в эксклюзивном интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Как и куда Россия перемещает свои войска внутри своей собственной территории – внутреннее дело нашей страны, подчеркивает Песков.