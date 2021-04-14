Кремль: обеспокоенность перемещением российских войск на территории России безосновательна

Обеспокоенность кого бы то ни было, включая США, перемещениями российских войск по территории РФ безосновательна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Снижение напряженности на Украине может произойти только после того, как Киев сам откажется от провокаций, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой Пескова.

Ранее президент США Джозеф Байден в разговоре с Владимиром Путиным выразил обеспокоенность с связи с внезапным наращиванием группировки российских войск на границе с Украиной. Американский лидер призвал РФ к деэскалации напряженности.

Аналогичное мнение высказал президент Финляндии Саули Ниинисте.

Между тем только за минувшие сутки украинские военные шесть раз обстреляли территорию ДНР. ВСУ вели огонь из 120-миллиметровых минометов, орудий БМП и БТР, а также стрелкового оружия.