Кремль: Россия уже разъяснила перемещения войск по своей территории

Некоторые страны пытаются создать в лице России эфемерную угрозу, чтобы оправдать свои недружелюбные действия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия уже дала все необходимые пояснения относительно перемещения войск по своей территории, в том числе у южных границ. Также он сказал, что западным странам "следует призвать Вооруженные силы Украины к тому, чтобы они отказались от провокационных действий".

Вопрос о том, получала ли Москва соответствующее обращение по дипломатическим каналам, Песков переадресовал в МИД. На вопрос, планирует ли президент Владимир Путин контакты с лидерами G7, Песков сказал: "Если таковые будут, мы вам сообщим", передает "Интерфакс".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если Германия хочет получить данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, то пусть сначала даст информацию по Алексею Навальному.