CNN выдал украинские танки за российские

Американский телеканал CNN продемонстрировал кадры перевозки украинских танков по железной дороге и выдал их за российскую бронетехнику, которую перебрасывают на границу с Украиной. Это несоответствие заметила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Дорогой телеканал CNN и его дружный коллектив. Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне", – написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Эти кадры появились в репортаже CNN о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс.

Напомним, ранее Россию обвинили в наращивании группировки войск на границе с Украиной. Так, министры иностранных дел G7 выразили озабоченность действиями РФ. По их мнению, перемещение столь крупных военных подразделений без предварительного оповещения представляет угрозу и дестабилизируют ситуацию.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире, напомнил, что российские военнослужащие находятся у себя дома. Чего нельзя сказать, например, об американских боевых кораблях, которые зачем-то приходят в Черное море.