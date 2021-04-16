Захарова рассказала Зеленскому о настоящей энергетической войне

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова пояснила украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что такое энергетическая война. По ее словам, это не строительство "Северного потока-2", а энергоблокада Крыма. Об этом политик написала на своей странице в Facebook.

Захарова припомнила Зеленскому случай, который произошел в октябре 2015 года. Тогда так называемые крымско-татарские и украинские активисты повредили опоры линий электропередачи. Они связывали российский полуостров с континентальной Украиной. В следующем месяце неизвестные взорвали опоры четырех ЛЭП, из-за чего поставка электроэнергии в Крым была прекращена полностью. При этом злоумышленники на протяжении двух недель препятствовали тому, чтобы все было восстановлено.

Официальный представитель МИДа считает, что в сочетании с водной блокадой, остановкой железнодорожного сообщения случившееся можно назвать энергетической войной, результатом которой мог стать геноцид. Захарова отметила, что в ответ Москва построила инфраструктуру, необходимую для жизнеобеспечения Крыма.

Государственный деятель указала Зеленскому на то, что "Северный поток-2" является цивилизованным и выгодным бизнесом.

Ранее украинский президент заявил о том, что строительство газопровода является вопросом войны. Об этом он сообщил в интервью французской газете Le Figaro.