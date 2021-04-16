Зеленский: на кону – судьба демократии

Конфликт на востоке Украины чреват непредсказуемыми последствиями для всей Европы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.

По его словам, это не просто война во имя защиты оккупированной территории.

"На кону – судьба демократии на всем нашем континенте", – уверен он.

Также Зеленский заявил, что Россия своими действиями на Украине дестабилизирует ситуацию во всей Европе, а оккупированный Крым является источником опасности для всего региона.

В пятницу Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Там началась его встреча с Эммануэлем Макроном. Позже к ним по видеосвязи присоединится канцлер Германии Ангела Меркель. Темами переговоров станут отношения с Москвой, а также ситуация в Донбассе, передает ТАСС.

Между тем представитель МИД Германии Мария Адебар призвала Россию объяснить предполагаемые перемещения своих войск у границ с Украиной. "В этом смысл механизма ОБСЕ по формирования доверия и картины безопасности", – заявила Адебар.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Парижу и Берлину следует прекратить участвовать в пропагандистской кампании вокруг мероприятий по боевой подготовке, которые проводятся на территории России и никому не угрожают.