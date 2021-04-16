О чем говорили Меркель, Макрон и Зеленский

За продолжение работы в нормандском формате высказались канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Они поддерживают украинскую независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, но считают необходимым полноценно реализовывать Минские соглашения всеми сторонами.

Владимир Зеленский согласился обсудить обстановку в Донбассе с лидерами "нормандской четверки". По его мнению, вопрос о "деоккупации" украинских территорий и безопасности на востоке Украины должны решать лидеры четырех стран – России, Украины, Франции и Германии.

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе и режим прекращения огня, – цитирует Владимира Зеленского "Интерфакс". – Я настроен на то, чтобы мы все вчетвером подключились".

По мнению президента Украины, встреча лидеров нормандской четверки возможна, уже 19 апреля пройдет заседание с участием советников по обсуждению ряда вопросов. Все участники должны к ней подготовить свои вопросы: с чем они согласны, а с чем нет. Это будет "пошаговое выполнение Минских соглашений", пояснил Зеленский. А за этим Киев ожидает четкого соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.

При этом президент Украины во время переговоров в Париже призвал французского президента Эммануэля Макрона подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Европейский союз.

"Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этой декларацией", – пояснил Зеленский.

По итогам переговоров в онлайн-формате Меркель, Макрон и Зеленский призвали Россию отвести переброшенные войска от границы с Украиной для деэскалации ситуации.